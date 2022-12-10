Строительство платформы "Мещерская" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство платформы "Мещерская" в Нижнем Новгороде планируется начать в 2023 году. Об этом стало известно на итоговой пресс-конференции ГЖД.

Согласно информации, сейчас идёт проектирование платформы, его планируется завершить в начале следующего года.

Предполагаемая длина платформы составит 110 метров, расположить её планируется в районе виадука.

Также совместно с администрацией Нижнего Новгорода прорабатывается вопрос об изменении маршрутов автобусов для того, чтобы пассажиры смогли комфортно пересаживаться с них на автомобили или поезда.

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос отделения строительство путепровода на станции Петряевка от проекта ВСМ. Напомним, строительство данного моста было отложено из-за приостановки проекта ВСМ "Москва-Нижний Новгород".

Продолжится и развитие маршрутной сети Нижегородской агломерации с объёмом инвестиций в размере 2,3 млрд рублей.

В частности, планируется организовать новое железнодорожное пригородное сообщение в городской агломерации "Большой Нижний Новгород".

Также будет вестись строительство железнодорожно-автомобильного, транспортно-пересадочного узла в Кстове.

Ранее начальник ГЖД Сергей Дорофеевский заявил, что вопрос о "Сапсане" в Нижнем Новгороде не закрыт.