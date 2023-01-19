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Общество

Нижегородские книгоиздатели смогут получить субсидию на свою деятельность

24 января 2023 16:04  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области с 27 февраля по 29 марта принимает заявки на участие в программе поддержки регионального книгоиздания в 2023 году.

Согласно информации, в конкурсе могут принять юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие издательскую деятельность. Размер субсидии из областного бюджета составит не более 500 тысяч рублей на одно литературное произведение.

Рассмотрение и оценку издательских проектов осуществляет издательский совет Нижегородской области, который по итогам конкурса формирует рейтинговый список литературных произведений и перечень издателей - получателей субсидии.

Заявки на участие в программе принимаются в управлении информационной политики и взаимодействия со СМИ по адресу: Нижний Новгород, Кремль, корпус 14. Контактный телефон для справок: (831) 435-65-35. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что с 2008 года было рассмотрено 289 заявок от книгоиздательских организаций,  а поддержаны были 118 произведений, среди которых исторические краеведческие, публицистические и детские издания, книги о народных художественных промыслах, об архитектуре Нижнего Новгорода, художественные, публицистические и военно-патриотические произведения нижегородских авторов. 

Значительная часть тиража книг, выпущенных в рамках региональной программы поддержки книгоиздания, передается в общедоступные библиотеки Нижегородской области, часть направляется в образовательные учреждения, архивы и музеи региона.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области смогут представить свои культурные проекты на президентские гранты.

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