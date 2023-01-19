Денис Глушаков находится на просмотре в ФК "Пари Нижний Новгород" Спорт

Денис Глушаков Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Денис Глушаков находится на просмотре в ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно информации, полузащитник присоединился к команде на втором сборе в Турции, который стартовал сегодня.

Напомним, Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре 2022 года и перешел в московский "Локомотив".

В декабре клуб возглавил 35-летний Артем Горлов, перешедший из ФК "Енисей".

Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. Сезон для "Пари НН" возобновится 26 февраля матчем с ФК "Звезда СПБ" в рамках Кубка России.

СПРАВКА:

Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово Ростовской области.

Выступал за московский "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и ФК "Химки", с которым он расторг контракт 10 января 2023 года.

Чемпион России 2017 года в составе "Спартака".