Денис Глушаков
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Денис Глушаков находится на просмотре в ФК "Пари Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Согласно информации, полузащитник присоединился к команде на втором сборе в Турции, который стартовал сегодня.
Напомним, Михаил Галактионов покинул пост главного тренера "Пари НН" в ноябре 2022 года и перешел в московский "Локомотив".
В декабре клуб возглавил 35-летний Артем Горлов, перешедший из ФК "Енисей".
Сейчас нижегородская команда находится на 12 месте в РПЛ с 19 очками. Сезон для "Пари НН" возобновится 26 февраля матчем с ФК "Звезда СПБ" в рамках Кубка России.
СПРАВКА:
Денис Глушаков родился 27 января 1987 года в городе Миллерово Ростовской области.
Выступал за московский "Локомотив", "Спартак", "Ахмат" и ФК "Химки", с которым он расторг контракт 10 января 2023 года.
Чемпион России 2017 года в составе "Спартака".
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