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Всего три Татьяны появились на свет в Нижегородской области с начала 2023 года

25 января 2023 10:39  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всего трёх девочек, родившихся в январе этого года в Нижегородской области, назвали Татьянами. Об этом рассказали в ГУ ЗАГС по региону.

Как отметили в ведомстве, нижегородцы ежегодно Танями называют 70-80 новорождённых девочек. Имя замыкает тридцатку самых популярных.

СПРАВКА:

25 января традиционно отмечается Татьянин день. Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу.

Происхождение имени Татьяна имеет две версии. Первая - древнегреческая, согласно которой оно произошло от слова tatteo и означает "учредительница", "устроительница". Вторая версия - древнеримская: данное имя считают производным от популярного мужского имени Татий. В данном случае оно принимает значение "миротворица".

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Теги:
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