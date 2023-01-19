Всего три Татьяны появились на свет в Нижегородской области с начала 2023 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всего трёх девочек, родившихся в январе этого года в Нижегородской области, назвали Татьянами. Об этом рассказали в ГУ ЗАГС по региону.

Как отметили в ведомстве, нижегородцы ежегодно Танями называют 70-80 новорождённых девочек. Имя замыкает тридцатку самых популярных.

СПРАВКА:

25 января традиционно отмечается Татьянин день. Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу.

Происхождение имени Татьяна имеет две версии. Первая - древнегреческая, согласно которой оно произошло от слова tatteo и означает "учредительница", "устроительница". Вторая версия - древнеримская: данное имя считают производным от популярного мужского имени Татий. В данном случае оно принимает значение "миротворица".