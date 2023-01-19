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Почти 234 млн рублей выделено на строительство электросетей для IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, в 183 млн рублей оценены работы по проектированию и строительству трансформаторных станций и кабелей, обеспечивающих электричеством ряд зданий будущего кампуса: учебный корпус, ФОК, гостиницу (корпус 2) и конференц-зал на проспекте Гагарина.
Первый этап работ по этому контракту должен завершиться 23 августа 2023 года, а полностью строительство должно завершиться к 20 июня 2024 года.
22,9 млн рублей направлено на обеспечение электроснабжением 1 корпуса гостиницы. Эти работы также должны быть выполнены до 20 июня 2024 года.
Кроме того, 28 млн рублей выделено на усиление действующей электрической сети для технологического присоединения энергопринимающих устройств IT-кампуса. Подрядчик должен будет проложить две кабельные линии до 23 августа текущего года.
Ранее сообщалось, что проект планировки и межевания территории под IT-кампус в Нижнем Новгороде вынесут на публичные обсуждения.
Напомним, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.
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