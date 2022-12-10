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Общество

Проект планировки и межевания территории под IT-кампус в Нижнем Новгороде вынесут на публичные обсуждения

18 января 2023 16:13  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект планировки и межевания территории под IT-кампус в Нижнем Новгороде вынесут на публичные обсуждения. Об этом сообщил замгубернатора Сергей Морозов.

Согласно информации, на всех площадках будущего кампуса уже завершены предпроектные работы и ведется проектирование. Также в районе строительство завершено освобождение земельных участков от обременений прав третьих лиц.

В ходе археологических раскопок в районе Больших Оврагов было обнаружено более 2 тысяч индивидуальных находок и около 120 тысяч массовых.

Планируется, что проект планировки территории будет утвержден в начале марта. Часть земельных участков, находившихся в региональной собственности, уже передана концессионеру под строительство. Полностью передача будет завершена до конца марта. 

Сергей Морозов отметил, что темпы работ уже позволили сократить срок реализации инвестиционного проекта как минимум на полгода.

Также на площадка на проспекте Гагарина проходят необходимые согласования.

Кроме того, уже заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения, в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций внесены необходимые изменения, идет согласование трасс будущих коммуникаций.

Напомним, в рамках проекта IT-кампуса предполагается строительство в Нижнем Новгороде нескольких объектов общей площадью более 200 тыс. кв. м на двух площадках: на ул.Большие Овраги над съездом на метромост и на пр.Гагарина рядом с корпусами ННГУ им. Лобачевского. На территории кампуса появятся различные функциональные зоны - образовательная, исследовательская, жилая, коммерческая, спортивная, культурно-досуговая и другие. Кампус будет включать в себя образовательные площади нового IT-факультета на базе ННГУ на 7 000 студентов, а также и общежития на 5 400 студентов. 

Ранее сообщалось, что IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

Также одна из локаций межвузовского IT-кампуса "НЕЙМАРК" может расположиться в Квартале высоких технологий 1221, который планируется построить в районе Започаинья к 2030 году.

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Теги:
IT Строительство
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