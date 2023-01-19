Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, к кварталу церкви Трех Святителей будут присоединены "Студеный квартал" и квартал в границах ул. Грузинской – пер. Университетского.

Напомним, в 2023 году в "Заповедном квартале" церкви Трех Святителей планируется отреставрировать 5 домов. Это дома №№18, 30, 38, 40 на ул. Короленко и №3 на ул. Славянской. Разработку проекта планируется завершить весной.

Также волонтеры отремонтируют задний фасад и брандмауэрную стену дома №17, фасад дома №15 по улице Короленко и брандмауэрную стену между домами №20а и №22 по улице Новой.

В "Студеном квартале" идет разработка концепции развития с проектом реновации усадьбы купца Щелокова. Также с участием волонтеров "Том Сойер фест" планируется восстановить историческое ограждение усадьбы Щелокова.

В квартале ул. Грузинской – пер. Университетского реализуется план развития территории, который включает в себя историко-культурный анализ архивных материалов, градостроительный анализ и разработку инвестиционных паспортов объектов.

В частности, будут рассмотрены варианты развития квартала с возможными сценариями использования объектов культурного наследия. Также будет детализирован дизайн-код квартала и проект благоустройства квартала с учетом связи территории со "Студеным" и "Трехсвятским" кварталами.

В текущем году в "Заповедных кварталах" планируется провести концерты "Шаляпин на балконе", "Джаз в саду", а также "Дни варенья", Реставрационный кампус, лектории в садах и домах, благоустройство усадебных садов, общероссийскую художественную акцию "Арт-окно", I Всероссийский съезд "Том Сойер Фест" и другие мероприятия.

Отмечается, что в новогодние праздники культурные мероприятия "Заповедных кварталов" посетили около 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что два участка дорог обновят в нижегородском квартале церкви Трех святителей.