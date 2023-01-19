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Общество

Почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению 7 нижегородских ОКН

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Успенская церковь в Горбатове

Успенская церковь в Горбатове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 90 млн рублей из федерального бюджета будет выделено на разработку проектов по сохранению 5 нижегородских ОКН. Соответствующие торги по выбору подрядчика объявили в министерстве культуры РФ.

Согласно информации, всего по России работы должны пройти в 75 объектах культурного наследия. На разработку документации для ОКН в районах Нижегородской области направлено 88,8 млн рублей.

Так, более 22 млн рублей выделено на работы в ОКН федерального значения Казанской церкви в селе Григорово 1770 года постройки. На сохранение двух корпусов мастерских Верхне-Выксунского завода 1765 года в Выксе и церкви Воскресения с колокольней в селе Дубенское Вадского района выделено по более чем 12 млн рублей.

Также за 11,7 млн рублей будут выполнены работы по сохранению ОКН регионального значения – Успенской (единоверческой) церкви в Горбатове Павловского района. На сохранение Троицкой церкви в селе Тепло-Троицкое направлено 11,4 млн рублей.

По 9,6 млн рублей выделят на работы в колокольне конца XVII века в селе Николо-Погост Городецкого района, а также на ОКН регионального значения – Казанскую церковь в с. Курмыш Пильнинского района 1755 года постройки.

Разработку проектной документации и сами работы планируется провести в 2023-2024 годах.

Ранее сообщалось, что проекты по сохранению пяти старинных церквей разработают в Нижегородской области.

Также напомним, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.

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Теги:
ОКН Реставрация
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