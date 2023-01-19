Нижегородский областной центр крови получил 30 новых аппаратов для проведения плазмафереза Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский областной центр крови получил 30 новых аппаратов для проведения плазмафереза. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, оборудование предназначено для проведения процедур донорского плазмафереза с использованием одноразовой расходной системы, подразумевающей принцип сепарации крови.

С помощью аппаратуры можно разделять донорскую кровь на компоненты непосредственно во время ее взятия и поэтапно производить возврат невостребованных компонентов обратно донору.

Ранее сообщалось, что почти 19 тысяч нижегородцев в 2022 году стали донорами крови.

В частности, в 2022 году было совершено более 42,2 тысячи донаций цельной крови, 15,8 тысячи донаций плазмы и 2,1 тысячи донаций тромбоцитов.