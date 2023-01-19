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Общество

Владимир Путин поддержал идею вновь провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи

26 января 2023 12:07  [101] Общество

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов поддержал идею вновь провести в России Всемирный фестиваль студентов и молодежи.

Идею о проведении такого фестиваля предложила студентка Российском университете дружбы народов Дарья Семенова. Она напомнила, что в последний раз Всемирный фестиваль студентов и молодёжи прошел в 2017 году в Сочи.

Владимир Путин отметил, что идея хорошая, но в текущих условиях реализовать ее будет трудно.

"Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [фестиваль], и провели его очень успешно. Я думаю, что всему своё время, но сама по себе идея абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим. Это не от нас зависит – зависит от участников, от международных организаций, но в целом эта идея очень правильная, потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей и, как правило, проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", - сказал президент России.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда проводит международные мероприятия "на очень высоком уровне с присущим нам обычно блеском".

Ранее сообщалось, что новые молодежные проекты представили на стратсессии развития студенческих инициатив в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Молодежь Фестиваль
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