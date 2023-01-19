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Политика

Нижегородские парламентарии одобрили проект закона о совершенствовании работы судов общей юрисдикции

26 января 2023 16:34  [2] Политика

Депутаты ЗСНО на заседании 26 января обсудили внесение региональным парламентом в Госдуму РФ проекта федерального закона "О создании межрайонных судов Нижегородской области".

Инициатором проекта выступил Нижегородский областной суд. Сейчас на территории региона действуют 58 районных судов общей юрисдикции. В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества рассматриваемых дел. Кроме того, зачастую возникают сложности при формировании коллегии присяжных, а также при рассмотрении дел коллегией из трёх судей.

"У нас на сегодняшний день есть суды, которые перегружены и те, в которых рассматривается минимальное количество дел. Благодаря созданию межрайонных судов, происходит укрупнение структуры судейского сообщества и появляется возможность перераспределять нагрузку. При этом, количество судей не меняется, они все остаются на своих местах", - сообщил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Авторы инициативы проанализировали нагрузку на суды в период с 2017 по 2021 годы, а также учитывали информацию о количестве жителей в том или ином населённом пункте. Принятие федерального закона позволит перераспределить и более рационально использовать установленную федеральным законодательством численность судей и работников аппаратов судов. Предполагается создание судебных присутствий, которые будут осуществлять полномочия суда. В результате преобразований, будут упразднены 26 районных судов и созданы 12 межрайонных.

"Самое главное, что все эти преобразования никаким образом не повлияют на возможность жителей обращаться за решением своих вопросов к судьям. Речь идёт о создании новой правовой формы, но ни в коем случае не о ликвидации судов. В этом вопросе мы всего лишь продолжаем практику, отработанную другими регионами, где уже отказались от малосоставных судов из-за неравномерного распределения нагрузки на сотрудников", - отметил председатель комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту ЗСНО Владимир Паков.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин и Андрей Гнеушев наградили отличившихся нижегородцев на заседании ЗСНО 26 января.

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты Суды
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