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Перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, возможные перебои связаны с проведением плановой модернизации портала АСИП и сайта Центра развития транспортных систем.
Планируется, что работы будут завершены в течение двух недель. Модернизация позволит упорядочить поиск и отображение маршрутов Нижегородской агломерации.
Отметим, что данные о движении общественного транспорта на "умных остановках" и других сервисах заимствуются с портала АСИП.
Ранее сообщалось, что общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале.
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