Перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Перебои в отображении общественного транспорта на картах могут возникнуть в Нижегородской агломерации. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, возможные перебои связаны с проведением плановой модернизации портала АСИП и сайта Центра развития транспортных систем.

Планируется, что работы будут завершены в течение двух недель. Модернизация позволит упорядочить поиск и отображение маршрутов Нижегородской агломерации.

Отметим, что данные о движении общественного транспорта на "умных остановках" и других сервисах заимствуются с портала АСИП.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Арзамаса начнет отображаться на онлайн-картах в феврале.