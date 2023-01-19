Утилизация отходов в России по итогам 2022 года достигла 12% Общество

Половина твёрдых коммунальных отходов в 2022 году была направлена на обработку. При этом 12% из них было утилизировано, сообщает телеканал "360".

Как сообщили в Российском экологическом операторе, ключевые показатели федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" по итогам прошлого года достигнуты и даже превышены в несколько раз. Так, доля обработки выросла на 6,9% по сравнению с 2021 годом.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, не менее половины образованной массы ТКО (50,2%) было направлено на обработку в России, тогда как в федпроекте значится цель в 32,7%. На утилизацию - то есть во вторичный оборот - было направлено 12% ТКО. Это почти вдвое больше запланированной федпроектом цели (7,6%).

Кроме того, в 2022 году захоронение отходов составило 81,4% от общей массы обработанных отходов, тогда как в федпроекте был заложен показатель 92,4%. Как пояснили в РЭО, это означает не рост свалок, а рост контроля за движением отходов.

Таких показателей удалось достичь благодаря созданию новых мощностей по обработке, утилизации и размещению ТКО. С 2019 по 2022 годы в эксплуатацию было введено 211 объектов.

Заключено 26 концессионных соглашений с общим объёмом инвестиций около 63,6 млрд рублей. Это позволит ввести 1330 тысяч тонн мощностей по обработке ТКО и 747 тысяч тонн — по утилизации ТКО.

Напомним, согласно нацпроекту "Экология" объёмы захоронения ТКО необходимо сократить до 50% к 2030 году, а также повысить сортировку ТКО до 100% и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок. Также регион выполнил план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов.