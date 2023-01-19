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Общество

"Волонтеры Победы" передали в Нижегородской области 10 тысяч кусочков "блокадного хлеба" жителям

27 января 2023 18:36  [45] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Нижегородские "Волонтеры Победы" 27 января, в 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады организовали патриотическую акцию в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Всего на территории региона было организовано 176 площадок, на которых в общей сложности раздали 10 000 кусочков "блокадного хлеба". 

Партнером акции выступила компания "Сормовский хлеб". Нижегородский хлебозавод специально для акции изготовил 10 000 кусочков хлеба в индивидуальной упаковке с тематической наклейкой.

"125 граммов хлеба, 872 дня - эти цифры навечно вошли в историю Великой Отечественной войны как отражение одного из самых тяжёлых периодов – осады "северной столицы". Мы чтим память защитников и жителей города, которые единым фронтом сплотились против захватчиков. В тяжелейших условиях людям приходилось работать, сражаться и вести повседневную жизнь, не теряя человеческого лица от голода. И самым важным для них ресурсом стал знаменитый "блокадный хлеб", на котором во многом и держалась оборона города. Этот маленький кусочек хлеба стал символом веры, надежды и непоколебимости ленинградцев. И данной акцией мы хотим, в первую очередь, показать молодому поколению, какой же ценой было завоевано мирное небо над нашими головами", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Центральная точка акции располагалась в НГТУ им. Алексеева на улице Минина. В мероприятии приняла участие ветеран Великой Отечественной войны, почётный ветеран Нижнего Новгорода, руководитель нижегородской городской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", член Международной Ассоциации блокадников Наталья Юрьевна Курепина. Студенты университета подготовили для участников тематическое иммерсивное представление о жизни молодой девушки, которая спасалась от голода в самый тяжелый период блокады. Выступление завершилось под сопровождение голоса знаменитого диктора Юрия Левитана, который объявил о снятии блокады.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин вручил одну из первых в регионе "Карт Победы" блокаднице из Сарова. Напомним также, что дети блокадного Ленинграда встретились в Нижнем Новгороде.

 

 

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