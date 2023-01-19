МРОТ в 2023 году планируют увеличить выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин дал поручение в 2023 году увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции. Об этом сообщает телеканал "360".
Согласно информации, глава государства проработал это поручение по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в декабре.
"Правительству РФ обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции", — говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.
Кроме того, увеличению подлежит и рост среднемесячной заработной платы.
Правительству нужно будет предоставить доклад по этому вопросу до 1 июля 2023 года.
Напомним, что размер минимального размера оплаты труда с 1 января повышен до 16 242 рублей. По отношению к 2022 году МРОТ вырос на 6,3%.
Кроме того, Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон, в рамках которого средний размер прожиточного минимума в 2023 году будет увеличен до 14 375 рублей.
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