"Нижегородпассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на 7 маршрутах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Нижегородпассажиравтотранс" увеличил количество автобусов на 7 маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, количество подвижного состава 24 января было увеличено на автобусных маршрутах А-15, А-17, А-35, А-43, А-64, А-71, А-72, А-77 и А-85.

Выпуск наземного электротранспорта сегодня составил 98%.

Также Алена Чернышова рассказала, что сейчас идет работа по подключению к единой навигационной системе автобусов № 301 и № 225.

Ранее сообщалось, что выпуск автобусов увеличен на 7 частных маршрутах в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале.