Вам решать!
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
30 января 2023 16:42  [52] Житель Нижнего Новгорода награжден медалью "За боевые отличия"
30 января 2023 16:35  [66] Корпуса "Школы 800" в Автозаводском и Сормовском районах планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года
30 января 2023 16:04  [89] Древесную щепу, переработанную из новогодних живых елей, передали в центр реабилитации лошадей
30 января 2023 15:38  [134] Ученые ННГУ им. Лобачевского разработали новый вид биоудобрений
30 января 2023 15:22  [120] Ремонт клинико-диагностической лаборатории и кабинетов специалистов стартовал в поликлинике №37 Нижнего Новгорода
30 января 2023 14:54  [126] Лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде
30 января 2023 14:32  [123] Юные нижегородцы стали участниками Всероссийской акции "Фронтовая открытка"
30 января 2023 14:19  [149] Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству созданных экопунктов
30 января 2023 13:58  [148] Вадим Булавинов: "Активность жителей – половина успеха при решении вопросов благоустройства"
30 января 2023 13:50  [154] Роструд напомнил про длинные февральские выходные в 2023 году
Общество

Корпуса "Школы 800" в Автозаводском и Сормовском районах планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года

30 января 2023 16:35  [66] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Корпуса "Школы 800" в Автозаводском и Сормовском районах планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНОО "Школа 800".

Согласно информации, ввод в эксплуатацию обоих корпусов запланирован на конец II-начало III квартала 2023 года. За строительство зданий отвечает концессионер ППК "Просвещение".

После завершения строительство будет получена лицензия на ведение образовательной деятельности и проведена приемная комиссия.

В АНОО "Школа 800" рассчитывают, что учебный процесс в этих корпусах начнется с начала 2023/24 учебного года.

Как сообщили в ППК "Просвещение", в корпусе в Сормовском районе идут отделочные работы. Здание уже полностью освобождено от строительных лесов.

Корпус "Школы 800" в Сормовском районе. Фото: Наталья Фирсова

В Автозаводском районе также ведутся отделочные работы. Оборудование для учреждений уже закуплено и находится на складах.

Коридор корпуса в Автозаводском районе. Фото: Наталья Фирсова

Отмечается, что при отделке корпусов используются антивандальные материалы.

Напомним, 30 ноября 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

29 декабря открывшийся корпус получил лицензию на ведение образовательной деятельности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школа 800
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph