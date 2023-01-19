Корпуса "Школы 800" в Автозаводском и Сормовском районах планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНОО "Школа 800".
Согласно информации, ввод в эксплуатацию обоих корпусов запланирован на конец II-начало III квартала 2023 года. За строительство зданий отвечает концессионер ППК "Просвещение".
После завершения строительство будет получена лицензия на ведение образовательной деятельности и проведена приемная комиссия.
В АНОО "Школа 800" рассчитывают, что учебный процесс в этих корпусах начнется с начала 2023/24 учебного года.
Как сообщили в ППК "Просвещение", в корпусе в Сормовском районе идут отделочные работы. Здание уже полностью освобождено от строительных лесов.
В Автозаводском районе также ведутся отделочные работы. Оборудование для учреждений уже закуплено и находится на складах.
Отмечается, что при отделке корпусов используются антивандальные материалы.
Напомним, 30 ноября 2022 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.
29 декабря открывшийся корпус получил лицензию на ведение образовательной деятельности.
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