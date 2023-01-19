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Общество

Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" в Нижегородской области стартует 1 февраля

30 января 2023 17:13  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" в Нижегородской области стартует 1 февраля. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, в 2023 году на реализацию проекта из областного бюджета выделено 1,2 млрд рублей.

В рамках проекта могут быть построены, отремонтированы и благоустроены дороги местного значения, тротуары; объекты водоснабжения; скверы, пляжи; спортивные объекты; детские площадки; памятники, в том числе посвященные Великой Отечественной войне; объекты жилищно-коммунального хозяйства; объекты уличного освещения; учреждения культуры и библиотеки.

Как отметил замгубернатора Андрей Гнеушев, народное голосование является одним из важнейших этапов проекта. 

"У проектов появляются свои группы поддержки. Люди с душой подходят к делу, а потом они же контролируют проведение работ, взаимодействуют с местными администрациями. Отношение к таким объектам, как показывает опыт, очень бережное. Жителям важно ощущать, что в хорошем деле есть часть их труда", - сказал он.

Ознакомиться с условиями подачи заявки можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в 2022 году в Нижнем Новгороде был выполнен 61 проект программы "Вам решать!", а в Дзержинске - почти 30.

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Теги:
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