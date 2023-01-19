Участок улицы Алексеевской перекроют для транспорта 31 января Общество

Фото: ЦОДД

В Нижнем Новгороде 31 января временно приостановят движение транспорта на участке улицы Алексеевской - напротив сквера на площади Минина и Пожарского. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта..

Согласно информации, ограничения будут действовать во вторник с 00:01 до 15:00 в районе дома №2 – до перекрёстка с ул. Варварской.

Как уточнили в дептрансе, на подъездах к перекрытому участку будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, с 29 января до 6 февраля также приостановлено движение транспорта на бульваре Юбилейном в Нижнем Новгороде.