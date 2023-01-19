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Общество

Сотрудники фонда "ОМК-Участие" и музея истории ВМЗ разработали тренинг по работе с людьми с инвалидностью

31 января 2023 09:15  [68] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

В культурном центре "Волна" города Выксы Нижегородской области состоялся тренинг по пониманию инвалидности "Ценность каждого".

Тренинг разработали сотрудники благотворительного фонда "ОМК-Участие" и музея истории Выксунского металлургического завода. В основе образовательной программы – личный опыт авторов и знания, полученные на обучающих занятиях с экспертами в области инклюзии. 

Первый тренинг провели для новых специалистов культурных институций Объединенной металлургической компании (ОМК): работников пространства Ex Libris, культурного центра "Волна" и музея ВМЗ, а также специалистов, развивающих в ОМК направление промышленного туризма, сотрудников центра "Работа есть" и городского дворца культуры имени Лепсе. Участники получили теоретические знания и отработали на практике навыки взаимодействия с посетителями с нарушениями слуха и зрения, передвигающимися на креслах-колясках или имеющими ментальные особенности.
Теперь с курсом "Выкса. Доступ есть" могут ознакомиться все желающие на интернет-платформе Stepik.

"Для нас очень важно, чтобы каждый сотрудник культурных институций ОМК верно понимал феномен инвалидности, знал, как общаться с людьми с различными формами инвалидности, использовал правильную терминологию. Поэтому с 2018 года мы регулярно проходим обучение. За это время наши сотрудники накопили много знаний и материалов по этой теме. Так появился базовый курс "Выкса. Доступ есть". Пилотный тренинг показал, что наш курс интересен слушателям. Мы планируем и дальше практиковать подобные тренинги. Будем привлекать сотрудников сторонних организаций, которые хотят развивать компетенции в этом направлении", – рассказала руководитель проектов фонда "ОМК-Участие" Ирина Скобелева.

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Теги:
ВМЗ ОМК Социальные проекты
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