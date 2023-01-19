Два спортивных манежа будет построено в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Два спортивных манежа будет построено в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство спорта региона.

Согласно информации, в этом в году в эксплуатацию планируется ввести крытый футбольный манеж в спорткомплексе "Борский" и легкоатлетический на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде.

Также выделены средства на установку трех комплектов спортивно-технологического оборудования, с помощью которых будут созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО.

С финансированием из федерального бюджета продолжается строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде и регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.

Планируется, что эти два объекта введут в эксплуатацию в 2024 году.

Ранее сообщалось, что половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде.