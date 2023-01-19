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Два спортивных манежа будет построено в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство спорта региона.
Согласно информации, в этом в году в эксплуатацию планируется ввести крытый футбольный манеж в спорткомплексе "Борский" и легкоатлетический на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде.
Также выделены средства на установку трех комплектов спортивно-технологического оборудования, с помощью которых будут созданы малые спортивные площадки для сдачи нормативов ГТО.
С финансированием из федерального бюджета продолжается строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде и регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске.
Планируется, что эти два объекта введут в эксплуатацию в 2024 году.
Ранее сообщалось, что половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде.
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