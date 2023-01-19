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Общество

Половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде

30 января 2023 13:26  [73] Общество

Фото: соцсети "Типичный Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков группы ХК "Торпедо".

Согласно информации, все работы идут в соответствии с графиком.

"Вы знаете, что для меня эта стройка - одна из самых важных. Сейчас на объекте залили половину фундаментальной плиты, процесс идёт полным ходом", - написал Глеб Никитин.

В свою очередь представители ХК "Торпедо" поблагодарили губернатора за поддержку и за будущую арену.

"Весь город ждёт её с нетерпением, билеты на ближайшие матчи раскупили меньше чем за день", - подчеркивается в сообщении хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В ноябре было завершено обустройство свайного поля.

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Теги:
Строительство
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