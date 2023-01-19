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Половину фундаментной плиты залили на стройплощадке ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков группы ХК "Торпедо".
Согласно информации, все работы идут в соответствии с графиком.
"Вы знаете, что для меня эта стройка - одна из самых важных. Сейчас на объекте залили половину фундаментальной плиты, процесс идёт полным ходом", - написал Глеб Никитин.
В свою очередь представители ХК "Торпедо" поблагодарили губернатора за поддержку и за будущую арену.
"Весь город ждёт её с нетерпением, билеты на ближайшие матчи раскупили меньше чем за день", - подчеркивается в сообщении хоккейного клуба.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде.
Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В ноябре было завершено обустройство свайного поля.
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