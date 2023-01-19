ЦРТС назвал самые популярные автобусные маршруты января в Нижнем Новгороде

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Алена Чернышова рассказала о том, какими автобусами нижегородцы пользовались чаще всего за последний месяц.

Согласно информации, самыми востребованными автобусами "Нижегородпассажиравтотранс" стали маршруты А-4, А-26, А-43, А-40, А-48, А-71, А-72 и А-90.

Данные маршруты в январе перевезли больше всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что лучшее пассажирское предприятие определят в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что бескондукторную систему планируется ввести в общественном транспорте Нижнего Новгорода.

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Теги:
Общественный транспорт
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