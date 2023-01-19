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Капремонт выполнен более чем в 700 домах Нижегородской области по итогам 2022 года

31 января 2023 12:37  [54] Экономика

Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Нижегородской области обсудили в ЗСНО.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в ходе заседания рабочей группы по капремонту МКД парламентарии рассмотрели итоги минувшего года.

Было отмечено, что подрядчики выполнили около 1200 видов строительно-монтажных работ, а также поменяли 200 лифтов.

Председатель комитета по ТЭК и ЖКХ нижегородского Заксобрания Владимир Беспалов подчеркнул, что из-за погодных условий некоторые виды работ пришлось перенести на 2023 год.

Кроме того, в Минэнергетике и ЖКХ Нижегородской области сообщили, что в течение 2023 года размер взносов на капремонт в регионе повышать не планируется.

Ранее сообщалось, что собираемость взносов за капитальный ремонт в Нижнем Новгороде составляет 98%. Также сообщалось, что действующая программа капремонта на территории Нижегородской области является четвертой по масштабу среди субъектов РФ и самой крупной в Приволжском федеральном округе.

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Теги:
капремонт
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