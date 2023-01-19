Отделение реанимации отремонтировали в Нижегородском гериатрическом центре Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородском гериатрическом центре ГКБ №3 завершился ремонт отделения реанимации и интенсивной терапии. Как сообщили в пресс-службе облправительства, работы проводились за счёт собственных средств медучреждения. На ремонт было потрачено 2 млн рублей.

В рамках ремонтных работ в помещениях были расширены дверные проёмы, чтобы производить беспрепятственную транспортировку пациентов. Кроме того, были обновлены покрытие пола и стен, а также электропроводка и кислородные развязки.

Главврач Нижегородского гериатрического центра Дина Шакурова рассказала, что реанимация разделена на две просторные палаты, в которых созданы технические возможности для круглосуточного наблюдения за пациентами, а между ними располагается процедурный кабинет.

"Мы очень рады, что реанимация получила обновлённый, светлый и функциональный интерьер. Отделение в полной мере оснащено современной аппаратурой и полностью укомплектовано к работе анестезиолого-реанимационной службы", – отметила главврач.

Отделение реанимации с палатами интенсивной терапии оказывает экстренную реанимационную помощь самым тяжёлым пациентам терапевтического, гериатрического и эндокринологического профиля. В пандемийный 2020-й год на отделение была возложена важная задача по спасению жизней пожилых пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, ремонт клинико-диагностической лаборатории и 16 кабинетов специалистов начался в терапевтическом отделении поликлиники №37 Нижнего Новгорода. Кроме того, ремонт отделений стартовал в нижегородской больнице №39.