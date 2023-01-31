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Общество

Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде

31 января 2023 15:48  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сегодня на площади Минина и Пожарского прошла презентация комплексного проекта по развитию городского электротранспорта и развертыванию зарядной инфраструктуры, в рамках которого в Нижнем Новгороде запускается первое в России электротакси.

Сейчас в Нижнем Новгороде установлено 44 зарядных станции, которые доступны и для частных владельцев. Для заказа у одного из агрегаторов будет доступно 180 электротакси Evolute I-pro, а в будущем их число планируется довести до 280 единиц.

Стоимость зарядки на станции - 20 рублей за киловатт. "Полный бак" российского электромобиля Evolute I-pro - 50 киловатт. На одной станции одновременно может заряжаться 2 автомобиля, а среднее время зарядки составит 20-40 минут.

Как рассказал гендиректор компании "Оператор электродвижения" Алексей Тихонов, запас хода у автомобиля в зависимости от погодных условий составляет 300-350 километров на одной зарядке.

"Электротранспорт гораздо более экономичное средство. Этот автомобиль в обслуживании обходится гораздо дешевле в сравнении с двигателями внутреннего сгорания. Конечно же, это и топливная составляющая. Тарифы на электроэнергию для зарядки электрокаров несут в себе дополнительную экономию в сравнении с заправкой бензином на аналогичный километраж. Для пассажиров же это комфорт, низкий шум, в нем очень приятно ехать", - рассказал Алексей Тихонов.

Проект по поставке электромобилей и обустройству зарядных станций был реализован за 6 месяцев, а инвестировано в его реализацию было 750 млн рублей с привлечением частных инвестиций. Планируемый срок окупаемости - 3-4 года.

Отметим, что электротакси будет доступно в тарифе "Комфорт плюс", однако выбрать конкретно электромобиль для поездки пока нельзя.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, прокатившегося на электротакси в качестве пассажира, автомобиль очень тихий, слышно только звуки кондиционер. Также губернатор отметил плавный ход машины.

"Мы запускаем не только такси. Мы первыми в стране  в Нижнем Новгороде запускаем отрасль электродвижения. Надеемся, что количество электромобилей будет расти, а спрос на них будет стимулировать нашу промышленность для большей локализации и увеличения объемов производства", - отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется начать производство грузовых электромобилей и зарядных станций для электрокаров.

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Теги:
Транспорт
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Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
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