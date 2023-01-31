Более 90 документов представлено на выставке "Горьковчане – Сталинграду" в Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 90 документов представлено на выставке "Горьковчане – Сталинграду. 80-летию Сталинградской битвы посвящается" в Русском музее фотографии. Об этом сообщили в Комитете по делам архивов Нижегородской области.

Согласно информации, в экспозиции представлено более 90 документов Центрального архива Нижегородской области и Государственного общественно-политического архива региона.

Посетители музея смогут увидеть фотографии, фронтовые письма и воспоминания горьковчан-участников Сталинградской битвы. Выставка дополнена документальными свидетельствами из фондов федеральных архивов, газетами военного времени, плакатами и другими историческими документами.

Для ознакомления впервые представлены рапорты капитанов пароходов "Композитор Бородин", "Клим Ворошилов", теплохода "Академик Тимирязев", а также воспоминания членов экипажей пассажиров судов, раскрывающие роль Волжского речного пароходства в эвакуации раненых, гражданского населения и ценных грузов из Сталинграда.

Также один из разделов выставки посвящен военной технике, произведенной в городе Горьком. Горьковские военные предприятия поставляли Сталинградскому фронту танки, пушки, минометы, автомобили и другую продукцию. Именно в период Сталинградской битвы на фронт поступили первые самолеты Ла-5, выпущенные на Горьковском авиационном заводе им. С. Орджоникидзе.

Выставка будет работать с 1 по 26 февраля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9а.

Ранее сообщалось, что мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры.

Также напомним, что реконструкция сражения Великой Отечественной войны пройдет в Светлоярском парке 4 февраля.