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Культура и отдых

Реконструкция сражения Великой Отечественной войны пройдет в Светлоярском парке 4 февраля

31 января 2023 16:42  [2] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Реконструкция сражения Великой Отечественной войны пройдет в Светлоярском парке 4 февраля в 11:00.  Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, сражение "Горький в тылу" будет воссоздано участниками нижегородского военно-исторического клуба.

Также в парке с 11:00 до 13:00 будет организована выставка "Оружие России - оружие Победы", на которой можно будет ознакомиться с макетами автоматов Калашникова и боеприпасов, ручных противотанковых гранатометов, амуниции и другими экспонатами Нижегородского музея "Холодной Войны".

Кроме того, нижегородцы смогут поучаствовать в мастер-классах.

Фотоотчет с мероприятия будет опубликован в группе учреждения-организатора в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры.

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Теги:
История Реконструкция
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