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Культура и отдых

Мероприятия, посвященные юбилею победы в Сталинградской битве, пройдут в нижегородских учреждениях культуры

29 января 2023 12:06  [106] Культура и отдых

В учреждениях культуры Нижегородской области состоится ряд мероприятий, посвященных 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве, которое отмечается 2 февраля 2023 года.

В Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина (ул. Варварская, 3, 2 этаж) уже открылась выставка "Сражались мы у волжских берегов…", где представлена научно-популярная, документальная и художественная литература из фонда библиотеки, рассказывающая о тех великих событиях.

В Русском музее фотографии (ул. Пискунова, 9а) 31 января 2023 года откроется фотодокументальная выставка "Горьковчане – Сталинграду. 80-летию Сталинградской битвы посвящается", где будут представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания горьковчан – участников Сталинградской битвы. Один из разделов экспозиции посвящен выпускавшейся горьковскими заводами военной технике, которая использовалась при разгроме войск фашистской Германии под Сталинградом.

Архивные документы, представленные на выставке, раскрывают и важную роль Волжского речного пароходства в решении задач по эвакуации раненых, гражданского населения и ценных грузов из Сталинграда, а также дают представление об участии горьковчан в восстановлении города и Сталинградской области. Всего на выставке будет представлено более 90 документов двух крупнейших архивов региона – Центрального архива Нижегородской области и Государственного общественно-политического архива Нижегородской области.

Еще одна экспозиция, рассказывающая о боях за Сталинград, откроется в Русском музее фотографии 2 февраля 2023 года. На выставке "Сталинград. 1943" нижегородцам представится уникальная возможность увидеть работы советских фотокорреспондентов и кинооператоров, снятые в дни Сталинградской битвы, ныне хранящиеся в фондах Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва".

В филиале Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Исторический парк "Россия – моя история" (ул. Совнаркомовская, 13) 2 февраля 2023 года откроется сразу две выставки, посвященных легендарному сражению 1942–1943 годов. Это мультимедийная выставка "Сталинград – история Победы" – совместный проект исторического парка "Россия-моя история" и Фонда стратегических инициатив музея-заповедника "Сталинградская битва", который ознакомит посетителей с ключевыми событиями сражения за Сталинград. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев, уникальные фронтовые фотографии.

Экспозиция "Победа от Волги свой путь начинала", которая пройдет одновременно с выставкой "Сталинград – история Победы", будут представлены предметы обмундирования, военного снаряжения, награды и личные вещи Героя Советского Союза А.И. Шапошникова, Н.И. Волостнова, Л.Я. Михайленко и других горьковчан, принимавших участие в Сталинградской битве.

"Грандиозная битва на берегах Волги, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной группировки противника, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны. На выставке мы решили показать некоторые образцы вооружения из фондов музея, которым советские воины громили врага: винтовку Мосина, пистолет-пулемет ППШ-41. Среди экспонатов вы увидите и модель советской установки залпового огня БМ-8-24 в масштабе 1:10. Такие установки выпускались в Горьком и широко использовались в ходе Сталинградской битвы", – сообщил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

В Нижегородской государственной академической филармонии имени Мстислава Ростроповича 8 февраля 2023 года состоится концерт "Вечный огонь Сталинграда", на котором произведения известных советских композиторов (Тихона Хренникова, Матвея Блантера,  Василия Соловьева-Седого, Александры Пахмутовой, Микаэла Таривердиева и др.) исполнят солисты Нижегородской филармонии – заслуженная артистка России Лариса Трянина, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Гейн, Изольда Максимова, Наргиза Палванова, Наталья Грушко, Ирина Мантурова, Елена Мартемьянова, Сергей Пономарев, Герман Десятников, Даниил Антонов и Артем Лямин.

Нижегородский центр культуры "Рекорд" (ул. Пискунова, 9а) присоединится к всероссийской киноакции, которая проводится в день и время, символизирующие 200 дней и ночей Сталинградской битвы, – здесь 2 февраля 2023 года в 20.00 состоится показ художественного фильма Сергея Бондарчука по одноименному роману Михаила Шолохова "Они сражались за Родину".

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