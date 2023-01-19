Сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей Общество

Фото: с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер Героя Безрукова в Московском районе благоустроят за 11,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчиком на проведение работ было выбрано ООО "Автодорстрой".

В сквере в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" будут срублены аварийные зеленые насаждение, а взамен них будут высажены новые кустарники и деревья, разбит газон.

Также подрядчик обустроит дорожное покрытие, установит малые архитектурные формы, качели и клумбу.

Работы начнутся 1 апреля и должны завершиться к 31 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что сквер на улице Коминтерна у Центра детского творчества будет благоустроен за 61,3 млн рублей.