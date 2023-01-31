Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в соцсетях

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Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в социальных сетях.
Так, следить за новостями Совета можно в соцсети "Вконтакте" и Telegram-канале.
В группах размещаются материалы вебинаров Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также актуальные новости органов местного самоуправления Нижегородской области.
Председатель Совета, мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что сейчас роль прямых коммуникаций через социальные сети значительно возросла, и важно в ежедневном режиме обмениваться опытом работы в разных муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что новый сайт регионального правительства запущен в Нижегородской области.
Также напомним, что Александр Щелоков вошел в совет по развитию МСУ при президенте России.
СПРАВКА:
Совет муниципальных образований Нижегородской области занимается реализацией проектов развития местного самоуправления и территориальной самоорганизации граждан, а также содействием в решении проблемных вопросов муниципальных образований.
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