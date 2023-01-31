Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в соцсетях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совет муниципальных образований Нижегородской области запустил свои страницы в социальных сетях.

Так, следить за новостями Совета можно в соцсети "Вконтакте" и Telegram-канале.

В группах размещаются материалы вебинаров Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также актуальные новости органов местного самоуправления Нижегородской области.

Председатель Совета, мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что сейчас роль прямых коммуникаций через социальные сети значительно возросла, и важно в ежедневном режиме обмениваться опытом работы в разных муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что новый сайт регионального правительства запущен в Нижегородской области.

Также напомним, что Александр Щелоков вошел в совет по развитию МСУ при президенте России.

СПРАВКА:

Совет муниципальных образований Нижегородской области занимается реализацией проектов развития местного самоуправления и территориальной самоорганизации граждан, а также содействием в решении проблемных вопросов муниципальных образований.