Глеб Никитин встретил премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко в аэропорту Политика

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

В Нижний Новгород с официальным визитом прибыл премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. В аэропорту у трапа самолёта его лично встретил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

К делегации встречающих также присоединились замгубернатора региона Андрей Бетин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Роман Головченко намерен посетить ряд региональных предприятий.

Также уже запланированы рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и главы принимающего региона, бизнес-форум и презентация трамвая "МиНиН" совместного российско-белорусского производства.

Напомним, визит официального лица будет трёхдневным. Затем Роман Головченко в рамках международной поездки также посетит Ульяновскую область и Алматы в Казахстане.

"Задачи понятные, традиционные. В первую очередь это экспорт, совместные проекты в области промышленной кооперации", - рассказал премьер-министр о целях своего визита в российские регионы.