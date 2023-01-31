Рост экономики по итогам 2022 года отмечен в Нижегородской области Экономика

Экономика Нижегородской области по итогам 2022 года показала рост. Как отметил генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев, итоговый доклад главы региона Глеба Никитина в конце минувшего года свидетельствует о слаженной работе команды правительства в данном направлении.

"После действий ряда недружественных стран, введения санкционных ограничений многие логистические цепочки были разорваны. Однако, первоначальные опасения не подтвердились, никаких катастрофических последствий не было. Малый и средний бизнес, крупные предприятия были вынуждены в кратчайший период переориентироваться на другие рынки сбыта, искать новых поставщиков. В некоторых отраслях удалось это сделать довольно быстро, по отдельным направлениям ситуация еще требует длительной работы. Сложившаяся ситуация послужила большим стимулом к созданию новых производств той продукции, которую раньше не изготавливали именно из-за переизбытка импортных товаров на внутреннем рынке", - подчеркнул Иван Разуваев.

По информации РБК, Международный валютный фонд в 2023 году прогнозирует рост российской экономики. Примечательно, что предыдущий прогноз МВФ был опубликован в октябре 2022 года, и тогда ожидалось падение российской экономики.

Корректировка прогноза, полагают эксперты, вызвана пониманием того, что экономика России является крупнейшей в мире и оказывается устойчивой к внешним санкциям и давлению.

В этом году МВФ прогнозирует рост ВВП России на 0,3% (что на 2,6% лучше прогноза, опубликованного в октябре прошлого года), а в 2024-м — на 2,1% (на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период).

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций по шести приоритетным инвестпроектам в Нижегородской области в 2022 году составил 41 млрд рублей. Также сообщалось, что экономика Нижегородской области в 2022 году выдержала все внешние вызовы.