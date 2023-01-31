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Общество

Жителям аварийного дома №8 на улице Сутырина в Нижнем Новгороде предложили варианты переселения

01 февраля 2023 17:51  [28] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жителям аварийного дома №8 на улице Сутырина в Сормовском районе Нижнего Новгорода предложили варианты переселения. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Согласно информации, дом признан аварийным в феврале 2020 года. Он подлежит расселению до 30 декабря 2023 года.

В конце января текущего года в доме обрушились бетонный пол и кирпичные перегородки в мужском туалете на первом этаже. Кроме того, в ходе осмотра было выявлено отсырение стены дома и трещины.

Кроме того, из-за возможного последующего обрушения дом был отключен от газоснабжения.

Жильцам вручили уведомления о необходимости покинуть дом в связи с существующей угрозой обрушения конструкций, а также предложили варианты расселения. Впервые такие уведомления были выданы еще 2 года назад, но никто из жителей с того момента не переехал.

Как рассказали в районной администрации, жители могут переехать в другое имеющееся жилье, либо воспользоваться маневренным фондом, который был отремонтирован в 2021 году.

Ранее сообщалось, что шесть аварийных домов снесут в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Также напомним, что девять домов расселят в Ленинском районе Нижнего Новгорода в рамках КРТ.

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Теги:
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