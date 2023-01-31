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Экономика

Экономику и инновации обсудили представители Нижегородской области и Республики Беларусь

02 февраля 2023 09:27  [25] Экономика
Фото: Кира Мишина, pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, pravda-nn.ru

Представители деловых кругов Нижегородской области и Республики Беларусь обсудили вопросы экономического и инновационного развития в ходе бизнес-форума, который проходит 1 февраля в Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие более 260 руководителей и сотрудников различных организаций.

Нижегородцы представили гостям из Республики Беларусь возможности особой экономической зоны "Кулибин" для реализации новых перспективных инвестпроектов, а также экосистемы "НОЦ-ИНТЦ" для научно-технологической деятельности.

"Интерес к преференциальному налоговому режиму особых экономических зон стабильно растет. Сегодня обменялись опытом с белорусскими коллегами, и я уверен, что мы сможем наладить взаимовыгодное сотрудничество с индустриальными парками и бизнесом Республики Беларусь. Расширение нашей ОЭЗ позволит открыть в регионе новые производства, возможно, в числе инвесторов будут и белорусские компании. У нас уже есть хороший опыт создания совместных предприятий", - отметил руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Об экосистеме "НОЦ-ИНТЦ" рассказал руководитель фонда инновационный научно-технологический центр "Квантовая долина" Тимур Халитов.

"Деятельность в области науки и высоких технологий требует серьезных вложений, но не всегда может гарантировать результат. При этом наука – важнейший драйвер развития страны, поэтому государство вкладывает большие средства в отрасль. В частности, в Нижегородской области был открыт один из первых в России Научно-образовательных центров, который с прошлого года работает в связке с инновационным научно-технологическим центром «Квантовая долина». Несмотря на относительную «молодость» проектов, объединенные возможности организаций уже доказали эффективность экосистемы по поддержке научно-технологического развития, в работу которой включился и бизнес, и вузы, и научные институты. У нас с коллегами из Белоруссии немало точек для совместной работы в этой области", - сказал Тимур Халитов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин и Роман Головченко открыли нижегородско-белорусский бизнес-форум.

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Теги:
Белоруссия Международное сотрудничество экономика
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