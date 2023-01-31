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Общество

Суд оштрафовал Борский водоканал за экологические нарушения

02 февраля 2023 13:35  [63] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Борский городской суд поддержал позицию Росприроднадзора суд и своим решением привлёк АО "Борский водоканал" к административной ответственности за несоблюдение требований природоохранного законодательства при осуществлении производственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Согласно информации, в ходе плановой проверки предприятия в марте 2022 года было зафиксировано более 20 экологических нарушений. На юридическое лицо в соответствии с ч.4 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления) был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Представители водоканала попытались обжаловать решения Росприроднадзора, но суд никаких оснований для отмены постановления надзорного ведомства не нашёл. Но с учётом сложного финансового положения предприятия размер штрафа был снижен ниже низшего предела – до 150 тысяч рублей. Кроме того, за несоблюдение экологических требований на должностное лицо водоканала был наложен ещё один штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор также через суд взыскивает с Борского водоканала более 750 тысяч рублей задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, которую должностное лицо не доплатило по итогам работы в 2019-2020 годах.

Напомним, бывшие руководители Борского водоканала - директор "АО Борский Водоканал" Алексей Иванов и замдиректора предприятия Евгений Водопьянов - получили по 1,5 года колонии за мошенничество, совершённое в 2017 году.

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Теги:
Борский г.о. Водоканал Росприроднадзор
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