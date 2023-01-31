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АНО "АСИРИС" в 2023 году разработает концепцию благоустройства источников Девонского моря в Лыскове. Об этом представители агентства сообщили в соцсетях.
Согласно информации, детали проекта на месте будущего благоустройства обсудили архитекторы, замглавы администрации Лысковского района Игорь Добротворский, а также бизнесмен и меценат Алексей Зоров.
На территории источников планируется установить скамейки, оборудовать отсыпные дорожки к источникам, купели, смотровую площадку и парковку.
Как отметили в агентстве "АСИРИС", история источников насчитывает 400 млн лет. Изначально море располагалось на территории Москвы и Лыскова, но затем ушло под землю и было обнаружено в Нижегородской области во время поиска месторождений нефти.
Ранее сообщалось, что единый стандарт внешнего вида домов в историческом центре города введут в Богородске.
Также напомним, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.
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