АНО "АСИРИС" в 2023 году разработает концепцию благоустройства источников Девонского моря в Лыскове Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

АНО "АСИРИС" в 2023 году разработает концепцию благоустройства источников Девонского моря в Лыскове. Об этом представители агентства сообщили в соцсетях.

Согласно информации, детали проекта на месте будущего благоустройства обсудили архитекторы, замглавы администрации Лысковского района Игорь Добротворский, а также бизнесмен и меценат Алексей Зоров.

На территории источников планируется установить скамейки, оборудовать отсыпные дорожки к источникам, купели, смотровую площадку и парковку.



Как отметили в агентстве "АСИРИС", история источников насчитывает 400 млн лет. Изначально море располагалось на территории Москвы и Лыскова, но затем ушло под землю и было обнаружено в Нижегородской области во время поиска месторождений нефти.

Ранее сообщалось, что единый стандарт внешнего вида домов в историческом центре города введут в Богородске.

Также напомним, что комплексное благоустройство в нижегородском квартале церкви Трех Святителей пройдет в 2023 году.