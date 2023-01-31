Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Нижний Новгород появится на 10-рублёвой монете
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 февраля 2023 18:36  [36] Веранды в четырёх сормовских детсадах отремонтируют за счёт депутатского фонда
02 февраля 2023 18:11  [50] Олег Лавричев принял участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве в Волгограде
02 февраля 2023 17:55  [64] Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей
02 февраля 2023 17:28  [88] Детский технопарк "Кванториум Саров" выиграл грантовый конкурс Росмолодежи
02 февраля 2023 17:13  [106] Нижегородцам рассказали о новых правилах установки мангалов и сжигания листвы на дачах
02 февраля 2023 16:59  [110] Нижний Новгород получит 180 млн рублей на реализацию проектов "Вам решать!" в 2023 году
02 февраля 2023 16:43  [106] ТОП-100 "Лидеров Нижегородской области" выберут из 200 претендентов
02 февраля 2023 16:34  [105] Более 4 тысяч человек и 500 единиц техники занимаются уборкой снега в Нижнем Новгороде
02 февраля 2023 15:59  [145] Выдачу биометрических загранпаспортов приостановили в России
02 февраля 2023 15:43  [114] Нижегородский педагог Анастасия Клевкова стала амбассадором Форума классных руководителей
Общество

Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей

02 февраля 2023 17:55  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей. Программа модернизация была одобрена на штабе правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Как рассказал во время выступления на заседании губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в ближайшие два года планируется реконструировать 374 км сетей, а также девять котельных в Володарском районе, Балахнинском, Лысковском и Починковском муниципальных округах.

Общая стоимость программы составляет 4,8 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

Глеб Никитин отметил, что реализация программы позволит улучшить качество предоставляемых услуг для 45 тысяч человек в 14 населенных пунктах и снизить общую аварийность инфраструктуры.

Также программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет синхронизирована с федеральным проектом "Чистая вода", с мероприятиями по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов и с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

В рамках этих программ в ближайшие 2 года будет модернизировано или построено 628,75 км сетей, в том числе 324,37 км сетей теплоснабжения, 226,89 км – водоснабжения и  77,49 км – водоотведения.

Ранее сообщалось, что более 6 млрд рублей направлено на модернизацию коммунальных сетей в Дзержинске в 2023 году.

Также напомним, что Теплоэнерго в 2023 году планирует заменить 120 км теплосетей в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph