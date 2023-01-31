Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Коммунальную инфраструктуру Нижегородской области модернизируют за 4,8 млрд рублей. Программа модернизация была одобрена на штабе правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Как рассказал во время выступления на заседании губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе в ближайшие два года планируется реконструировать 374 км сетей, а также девять котельных в Володарском районе, Балахнинском, Лысковском и Починковском муниципальных округах.

Общая стоимость программы составляет 4,8 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей будут выделены из федерального бюджета.

Глеб Никитин отметил, что реализация программы позволит улучшить качество предоставляемых услуг для 45 тысяч человек в 14 населенных пунктах и снизить общую аварийность инфраструктуры.

Также программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет синхронизирована с федеральным проектом "Чистая вода", с мероприятиями по привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов и с инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций.

В рамках этих программ в ближайшие 2 года будет модернизировано или построено 628,75 км сетей, в том числе 324,37 км сетей теплоснабжения, 226,89 км – водоснабжения и 77,49 км – водоотведения.

Ранее сообщалось, что более 6 млрд рублей направлено на модернизацию коммунальных сетей в Дзержинске в 2023 году.

Также напомним, что Теплоэнерго в 2023 году планирует заменить 120 км теплосетей в Нижнем Новгороде.