правительство Нижегородской области
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Госдолг Нижегородской области в январе уменьшился на 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.
Согласно информации, объем государственного долга Нижегородской области на 1 февраля составляет 133 млрд рублей.
В январе его сокращение на 2,8 млн рублей произошло за счет уменьшения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии в связи со своевременным исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению.
Также держателям облигаций Нижегородской области был выплачен купонный доход по облигациям 2016 года выпуска в сумме 63,9 млн рублей.
На данный момент 68,6% госдолга составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета, 31,2% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.
Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что уровень госдолга региона находится на экономически безопасной отметке – 63,7%.
Ранее сообщалось, что рост экономики по итогам 2022 года отмечен в Нижегородской области.
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