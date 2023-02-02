Госдолг Нижегородской области в январе уменьшился на 2,8 млн рублей Экономика

правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдолг Нижегородской области в январе уменьшился на 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Согласно информации, объем государственного долга Нижегородской области на 1 февраля составляет 133 млрд рублей.

В январе его сокращение на 2,8 млн рублей произошло за счет уменьшения объема обязательств по предоставленной государственной гарантии в связи со своевременным исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному соглашению.

Также держателям облигаций Нижегородской области был выплачен купонный доход по облигациям 2016 года выпуска в сумме 63,9 млн рублей.

На данный момент 68,6% госдолга составляют бюджетные кредиты из федерального бюджета, 31,2% - государственные ценные бумаги, 0,2% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что уровень госдолга региона находится на экономически безопасной отметке – 63,7%.

Ранее сообщалось, что рост экономики по итогам 2022 года отмечен в Нижегородской области.