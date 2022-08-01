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Общество

Фотографии достопримечательностей Нижнего Новгорода разместили в вагоне поезда Самара-Санкт-Петербург

08 августа 2022 17:42  [104] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Фотографии достопримечательностей Нижнего Новгорода разместили в вагоне поезда Самара - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области.

Согласно информации, для развития внутреннего туризма совместно с Куйбышевским филиалом "Федеральной пассажирской компании" был реализован проект, в рамках которого вагоны поезда были забрендированы регионами, через которые проходит маршрут нового поезда, – это Самарская, Нижегородская, Владимирская, Московская, Ленинградская области, а также Республика Мордовия.

Вагон украшен изображениями Нижегородской ярмарки, собора Александра Невского, Нижегородского кремля, в том числе Дмитриевской башни, а также видами Нижневолжской набережной и стадиона "Нижний Новгород". Также пассажиры смогут получить информацию о Нижегородской области, отсканировав QR-код.

Новый скоростной поезд № 63/64 по маршруту начал ходить 5 августа. В пути предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Саранск, Арзамас, Нижний Новгород (Стригино), Дзержинск, Ковров, Владимир, Москва (Восточный вокзал). Состав курсирует через день.

Напомним, что ежедневный поезд из Нижнего Новгорода в Казань был запущен 4 августа. Стоимости билета составляет почти 1 300 рублей.

Также ранее сообщалось, что дополнительный поезд "Ласточка" с 1 августа запустили между Нижним Новгородом и Москвой.

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Теги:
поезда
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