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Жительница Дивеевского района предстанет перед судом за убийство новорожденного. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Напомним, в декабре 2022 года в одном из селе Дивеевского района 32-летняя женщина, страдающая хроническим психическим расстройством, самостоятельно родила ребенка в своем доме.
После этого она положила подающую признаки жизни девочку в ведро и выставила его на придомовую территории, где она скончалась от переохлаждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Сейчас дело направлен в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении женщины принудительного лечения.
Ранее сообщалось, что женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе.
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