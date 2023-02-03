Жительница Дивеевского района предстанет перед судом за убийство новорожденного Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Жительница Дивеевского района предстанет перед судом за убийство новорожденного. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, в декабре 2022 года в одном из селе Дивеевского района 32-летняя женщина, страдающая хроническим психическим расстройством, самостоятельно родила ребенка в своем доме.

После этого она положила подающую признаки жизни девочку в ведро и выставила его на придомовую территории, где она скончалась от переохлаждения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Сейчас дело направлен в суд для рассмотрения вопроса о применении в отношении женщины принудительного лечения.

Ранее сообщалось, что женщина, выбросившая своего двухлетнего внука из окна, предстанет перед судом в Выксе.