Нижегородская область планирует использовать опыт Белоруссии по переработке строительных отходов

Фото: пресс-служба ЗСНО
Опыт Республики Беларусь по переработке отходов строительной индустрии планируется взять на вооружение в Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на площадке Заксобрания состоялась встреча первого зампредседателя ЗСНО Ольги Щетининой и председателя комитета по экологии Владислава Атмахова с представителями делегации Белоруссии.
В ходе встречи руководитель белорусской компании "Рахмат-строй" Алексей Якубовский предложил модернизировать систему обращения со строительными отходами в Нижегородской области и рассказал об аналогичном опыте Белоруссии.
В частности, в Республике Беларусь уже налажена и успешно внедрена переработка отходов стройиндустрии. По местному законодательству, застройщик уже на стадии проектирования определяет объем отходов а также компанию по их последующей утилизации.
Как подчеркнула Ольга Щетинина, опыт белорусских коллег необходимо обязательно рассмотреть.
"По окончании строительных или ремонтных работ, при приемке объекта госкомиссия обязательно проверяет документы о фактической утилизации строительных отходов. Без этого объект не получит разрешения на ввод в эксплуатацию. Понятная и прозрачная схема, которая нам очень интересна. Рада, что белорусские коллеги согласились стать для нас экспертами при разработке и внедрении такой системы в Нижегородской области", - отметила она.
По словам Владислава Атмахова, развитие переработки отходов позволит снизить нагрузку на экосистемы и улучшить экологическую обстановку в регионе, а также сэкономить природные и материальные ресурсы страны.
Ранее сообщалось, что нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом.
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