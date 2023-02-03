Нижегородская область планирует использовать опыт Белоруссии по переработке строительных отходов Экономика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Опыт Республики Беларусь по переработке отходов строительной индустрии планируется взять на вооружение в Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, на площадке Заксобрания состоялась встреча первого зампредседателя ЗСНО Ольги Щетининой и председателя комитета по экологии Владислава Атмахова с представителями делегации Белоруссии.

В ходе встречи руководитель белорусской компании "Рахмат-строй" Алексей Якубовский предложил модернизировать систему обращения со строительными отходами в Нижегородской области и рассказал об аналогичном опыте Белоруссии.

В частности, в Республике Беларусь уже налажена и успешно внедрена переработка отходов стройиндустрии. По местному законодательству, застройщик уже на стадии проектирования определяет объем отходов а также компанию по их последующей утилизации.

Как подчеркнула Ольга Щетинина, опыт белорусских коллег необходимо обязательно рассмотреть.

"По окончании строительных или ремонтных работ, при приемке объекта госкомиссия обязательно проверяет документы о фактической утилизации строительных отходов. Без этого объект не получит разрешения на ввод в эксплуатацию. Понятная и прозрачная схема, которая нам очень интересна. Рада, что белорусские коллеги согласились стать для нас экспертами при разработке и внедрении такой системы в Нижегородской области", - отметила она.

По словам Владислава Атмахова, развитие переработки отходов позволит снизить нагрузку на экосистемы и улучшить экологическую обстановку в регионе, а также сэкономить природные и материальные ресурсы страны.

Ранее сообщалось, что нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом.