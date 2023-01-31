Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
01 февраля 2023 15:23  [106] Нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом
01 февраля 2023 14:58  [187] Рост экономики по итогам 2022 года отмечен в Нижегородской области
31 января 2023 12:37  [244] Капремонт выполнен более чем в 700 домах Нижегородской области по итогам 2022 года
30 января 2023 18:54  [424] Производство диванов и детских кушеток в Нижегородской области в 2022 году выросло в 101,5 раза
30 января 2023 18:42  [403] ФНС сообщила о послаблениях по долгам из-за нового подхода по взиманию налогов
28 января 2023 14:57  [911] МРОТ в 2023 году планируют увеличить выше уровня инфляции
27 января 2023 13:46  [389] Нижегородцы в 2022 году вернули из бюджета более 9,5 млрд рублей НДФЛ
26 января 2023 16:05  [430] В Нижегородском филиале "Т Плюс" стартовала ремонтная кампания 2023 года
26 января 2023 15:42  [392] Дума Дзержинска одобрила внесение изменений в "Программу 100"
24 января 2023 16:27  [351] Законопроект о самозапрете граждан на кредиты и займы внесут в Госдуму
Экономика

Нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом

01 февраля 2023 15:23  [106] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов и заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "Минский тракторный завод" Михаил Кадников заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 1 февраля в рамках визита делегации деловых кругов Республики Беларусь, которую возглавил премьер-министр страны Роман Головченко, в Нижегородскую область. 

"Развитие поставок сельскохозяйственной техники является для Нижегородской области одним из ведущих направлений сотрудничества с Республикой Беларусь. Сельскохозяйственные предприятия региона активно закупают технику белорусских производителей. Только в прошлом году было приобретено около 250 единиц. В общем объеме машинно-тракторного парка региона 40 процентов приходится на белорусскую технику", - рассказал Николай Денисов.

Основными поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования для аграрных предприятий Нижегородской области являются Минский тракторный завод (МТЗ), "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Амкодор".  

"Минский тракторный завод - наш надежный партнер на протяжении многих лет. Техника завода очень востребована у наших аграриев – в  прошлом году было закуплено почти 100 тракторов МТЗ. В 2023 году компания увеличит поставки техники в Нижегородскую область как минимум вдвое - до 200 единиц. Такая договоренность обозначена в соглашении о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали с Минским тракторным заводом", - пояснил Николай Денисов.

Заместитель генерального директора ОАО "Минский тракторный завод" Михаил Кадников отметил, что соглашение о сотрудничестве также предусматривает гарантированные поставки запасных частей для сельхозпредприятий Нижегородской области и предоставление услуг технического сервиса.

"Мы также продолжим оказывать содействие Нижегородской области  в подготовке специалистов для сельского хозяйства и проведении научных исследований сельхозтехники на площадке торгово-сервисного центра МТЗ, который открылся в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа", - сказал Михаил Кадников.

Развитие взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь в сфере АПК является одной из основных тем нижегородско-белорусского бизнес-форума, который проходит 1 февраля в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Белоруссия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
31 января 2023 15:53Запуск в Нижнем Новгороде первого в России электротакси
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph