Нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов и заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "Минский тракторный завод" Михаил Кадников заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа состоялось 1 февраля в рамках визита делегации деловых кругов Республики Беларусь, которую возглавил премьер-министр страны Роман Головченко, в Нижегородскую область.

"Развитие поставок сельскохозяйственной техники является для Нижегородской области одним из ведущих направлений сотрудничества с Республикой Беларусь. Сельскохозяйственные предприятия региона активно закупают технику белорусских производителей. Только в прошлом году было приобретено около 250 единиц. В общем объеме машинно-тракторного парка региона 40 процентов приходится на белорусскую технику", - рассказал Николай Денисов.

Основными поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования для аграрных предприятий Нижегородской области являются Минский тракторный завод (МТЗ), "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Амкодор".

"Минский тракторный завод - наш надежный партнер на протяжении многих лет. Техника завода очень востребована у наших аграриев – в прошлом году было закуплено почти 100 тракторов МТЗ. В 2023 году компания увеличит поставки техники в Нижегородскую область как минимум вдвое - до 200 единиц. Такая договоренность обозначена в соглашении о сотрудничестве, которое мы сегодня подписали с Минским тракторным заводом", - пояснил Николай Денисов.

Заместитель генерального директора ОАО "Минский тракторный завод" Михаил Кадников отметил, что соглашение о сотрудничестве также предусматривает гарантированные поставки запасных частей для сельхозпредприятий Нижегородской области и предоставление услуг технического сервиса.

"Мы также продолжим оказывать содействие Нижегородской области в подготовке специалистов для сельского хозяйства и проведении научных исследований сельхозтехники на площадке торгово-сервисного центра МТЗ, который открылся в прошлом году на базе Лукояновского губернского колледжа", - сказал Михаил Кадников.

Развитие взаимодействия Нижегородской области и Республики Беларусь в сфере АПК является одной из основных тем нижегородско-белорусского бизнес-форума, который проходит 1 февраля в Нижнем Новгороде.