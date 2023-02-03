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Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области, аттестация позволит гостям региона получать только достоверную и интересную информацию.
С 1 июля 2023 года наличие аттестата экскурсовода или гида-переводчика станет обязательным для осуществления деятельности в данной сфере. Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, заявления на сдачу экзамена продолжают поступать. Информацию о датах проведения экзамена можно узнать на официальном сайте министерства.
Ранее сообщалось, что около 400 экскурсоводов планируется аккредитовать в Нижегородской области в 2023 году.
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