Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области, аттестация позволит гостям региона получать только достоверную и интересную информацию.

С 1 июля 2023 года наличие аттестата экскурсовода или гида-переводчика станет обязательным для осуществления деятельности в данной сфере. Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, заявления на сдачу экзамена продолжают поступать. Информацию о датах проведения экзамена можно узнать на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что около 400 экскурсоводов планируется аккредитовать в Нижегородской области в 2023 году.