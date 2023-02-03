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Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области

04 февраля 2023 13:03  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первые в 2023 году 9 экскурсоводов прошли аттестацию в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области, аттестация позволит гостям региона получать только достоверную и интересную информацию. 

С 1 июля 2023 года наличие аттестата экскурсовода или гида-переводчика станет обязательным для осуществления деятельности в данной сфере. Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, заявления на сдачу экзамена продолжают поступать. Информацию о датах проведения экзамена можно узнать на официальном сайте министерства.

Ранее сообщалось, что около 400 экскурсоводов планируется аккредитовать в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Туризм
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