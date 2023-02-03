Еще 12 нижегородских предприятий внесены в санкционный список Украины на 50 лет

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Еще 12 нижегородских предприятий внесены в санкционный список Украины. Соответствующий указ Владимира Зеленского был опубликован на сайте президента Украины 5 февраля.
Согласно информации, санкции введены на срок в 50 лет и влекут за собой заморозку активов на территории Украины, запрет на использование радиоактивных материалов страны и запрет на сотрудничество украинских компаний с предприятиями, попавшими под ограничения.
Так, в санкционный список были внесены следующие предприятия Нижегородской области:
- ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" (Саров);
- АО "Инфраструктура и сервис РФЯЦ — ВНИИЭФ" (Саров);
- АО "Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ"(Саров);
- ООО "ЭнергоАвтотранс" (Саров);
- АО "Технопарк Технология" (Саров);
- АО "Технопарк "Саров";
- АО "Атомстройэкспорт" (Нижний Новгород);
- АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова" (Нижний Новгород);
- ООО "Трест Росспецэнергомонтаж" (Нижний Новгород);
- ООО "Комплексный Проект" (Саров);
- ООО "Компания РМТ" (Нижний Новгород);
- ООО "Центр компетенции и обучения" (Саров).
Всего 5 февраля санкции были введены против 200 российских предприятий атомной отрасли.
Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.
Кроме того, Украина ввела санкции в отношении 13 нижегородцев, в том числе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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