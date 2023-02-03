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Политика

Еще 12 нижегородских предприятий внесены в санкционный список Украины на 50 лет

06 февраля 2023 10:53  [85] Политика

Фото: с сайта технопарка "Саров"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще 12 нижегородских предприятий внесены в санкционный список Украины. Соответствующий указ Владимира Зеленского был опубликован на сайте президента Украины 5 февраля.

Согласно информации, санкции введены на срок в 50 лет и влекут за собой заморозку активов на территории Украины, запрет на использование радиоактивных материалов страны и запрет на сотрудничество украинских компаний с предприятиями, попавшими под ограничения.

Так, в санкционный список были внесены следующие предприятия Нижегородской области: 

- ФГУП "Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ" (Саров);

- АО "Инфраструктура и сервис РФЯЦ — ВНИИЭФ" (Саров);

- АО "Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ"(Саров);

- ООО "ЭнергоАвтотранс" (Саров);

- АО "Технопарк Технология" (Саров);

- АО "Технопарк "Саров";

- АО "Атомстройэкспорт" (Нижний Новгород);

- АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова" (Нижний Новгород);

- ООО "Трест Росспецэнергомонтаж" (Нижний Новгород);

- ООО "Комплексный Проект" (Саров);

- ООО "Компания РМТ" (Нижний Новгород);

- ООО "Центр компетенции и обучения" (Саров).

Всего 5 февраля санкции были введены против 200 российских предприятий атомной отрасли.

Ранее сообщалось, что более 20 нижегородских компаний попали в санкционный список Украины.

Кроме того, Украина ввела санкции в отношении 13 нижегородцев, в том числе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

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Теги:
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