Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, город становится более современным и удобным. В связи с этим важен и облик НТО.

Согласно постановлению, конструкции объектов должны быть быстровозводимыми и мобильными, без фундамента, а его каркас выполнен из легких металлических конструкций.

Также в отделке допускается использование пластиковых и металлических облицовочных панелей, стекла, дерева, цветного пластика и других современных материалов.

Кроме того, рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL (международный стандарт выбора цвета).

Ранее сообщалось, что количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде предложили увеличить.

Напомним, что действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде продлено до 31 декабря 2029 года.

Также в городе был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.