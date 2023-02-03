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Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде

06 февраля 2023 17:30  [56] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По словам мэра, город становится более современным и удобным. В связи с этим важен и облик НТО.

Согласно постановлению, конструкции объектов должны быть быстровозводимыми и мобильными, без фундамента, а его каркас выполнен из легких металлических конструкций.

Также в отделке допускается использование пластиковых и металлических облицовочных панелей, стекла, дерева, цветного пластика и других современных материалов.

Кроме того, рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL (международный стандарт выбора цвета).

Ранее сообщалось, что количество мест в схеме размещения НТО в Нижнем Новгороде предложили увеличить.

Напомним, что действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижнем Новгороде продлено до 31 декабря 2029 года.

Также в городе был упрощен процесс установки летних веранд в кафе.

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Теги:
Торговля
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