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Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, полеты в туристический город в Египте будет выполнять авиакомпания Al Masria Universal Airlines на самолетах Airbus A321.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.
По воскресеньям из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 00:50 с прибытием в Египет в 06:00, по средам - в 03:05 с прибытием в 08:15.
Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.
Также напомним, что со 2 марта будут запущены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск.
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