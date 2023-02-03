Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, полеты в туристический город в Египте будет выполнять авиакомпания Al Masria Universal Airlines на самолетах Airbus A321.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.

По воскресеньям из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 00:50 с прибытием в Египет в 06:00, по средам - в 03:05 с прибытием в 08:15.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.

Также напомним, что со 2 марта будут запущены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск.