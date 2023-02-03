Речная "Соталия" соединит Стрелку и Чкаловскую лестницу в 2023 году
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2023 10:28  [2] Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде
07 февраля 2023 09:36  [127] Электричество частично отключат в семи районах Нижнего Новгорода 7 февраля
06 февраля 2023 18:11  [296] Соревнования кинологов "Управляемая собака" прошли в Нижнем Новгороде
06 февраля 2023 17:53  [302] Еще две модельные библиотеки появятся в Нижнем Новгороде в 2023 году
06 февраля 2023 17:30  [325] Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде
06 февраля 2023 16:55  [387] Евгений Люлин посетил нижегородскую Православную гимназию 6 февраля
06 февраля 2023 16:47  [285] Трехдневный выездной лагерь ARTcamp для творческой нижегородской молодежи пройдет 14-17 февраля
06 февраля 2023 15:59  [208] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на проспекте Гагарина 7 февраля
06 февраля 2023 15:43  [224] Движение перекроют в поселке Новинки на время проведения "Лыжни России - 2023" 11 февраля
06 февраля 2023 14:38  [209] Обязательную геномную регистрацию для подозреваемых и осужденных ввели в России
Общество

Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде

07 февраля 2023 10:28  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Прямые авиарейсы в Шарм-эль-Шейх возобновлены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, полеты в туристический город в Египте будет выполнять авиакомпания Al Masria Universal Airlines на самолетах Airbus A321.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю по воскресеньям и средам в рамках чартерной программы в составе пакетных туров.

По воскресеньям из Нижнего Новгорода самолет будет отправляться в 00:50 с прибытием в Египет в 06:00, по средам - в 03:05 с прибытием в 08:15.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгород в Ташкент с 28 марта.

Также напомним, что со 2 марта будут запущены прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Минск.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph