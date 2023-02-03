Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
НОКОД признал лучшим медучреждением страны на премии "Будем жить"
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Бесплатные экскурсии с нижегородским городовым
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
07 февраля 2023 14:22  [42] Производство молока в Нижегородской области в 2022 году увеличилось на 3%
07 февраля 2023 14:06  [75] Два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор"
07 февраля 2023 13:54  [81] Жители Дзержинского округа уже подали около 20 заявок на участие в проекте "Вам решать!"
07 февраля 2023 13:42  [92] Мобильное приложение для специалистов в сфере воспитания детей создадут в Нижегородской области к 2024 году
07 февраля 2023 13:28  [100] Во всех школах Гагинского муниципального округа установили "Парты Героя"
07 февраля 2023 13:10  [131] Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара на НПЗ в Кстове
07 февраля 2023 12:57  [153] Около 1,5 млрд рублей направят на перевод домов на закрытую систему ГВС в трех районах Нижнего Новгорода
07 февраля 2023 12:15  [126] Ещё три ветхих дома снесут на улице Циолковского в Нижнем Новгороде
07 февраля 2023 11:21  [126] Нижегородская область заняла девятое место среди регионов России по качеству приема в вузы
07 февраля 2023 11:02  [163] Жители Нижегородской области могут понести убытки из-за действий недобросовестных компаний
Общество

Мобильное приложение для специалистов в сфере воспитания детей создадут в Нижегородской области к 2024 году

07 февраля 2023 13:42  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильное приложение для специалистов в сфере воспитания детей создадут в Нижегородской области к 2024 году. Об этом стало известно в ходе онлайн-семинара для руководителей районных и городских методических объединений классных руководителей региона.

Согласно информации, разработкой приложения, которое станет методическим пособием для специалистов в сфере воспитания детей, занимается команда нижегородского регионального ресурсного центра Всероссийского проекта "Навигаторы детства".

Как рассказал специалист по методическому сопровождению ФГБУ "Росдетцентр", сотрудник регионального ресурсного центра проекта "Навигаторы детства" Никита Тарасов, на семинаре педагоги предложили включить в приложение готовые конструкции, методические и дидактические и материалы для работы классного руководителя, в том числе онлайн-календарь мероприятий в сфере воспитания, сервис для общения с родителями и информацию о юридических документах, регулирующих сферу воспитания.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Образование Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph