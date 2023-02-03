Мобильное приложение для специалистов в сфере воспитания детей создадут в Нижегородской области к 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильное приложение для специалистов в сфере воспитания детей создадут в Нижегородской области к 2024 году. Об этом стало известно в ходе онлайн-семинара для руководителей районных и городских методических объединений классных руководителей региона.

Согласно информации, разработкой приложения, которое станет методическим пособием для специалистов в сфере воспитания детей, занимается команда нижегородского регионального ресурсного центра Всероссийского проекта "Навигаторы детства".

Как рассказал специалист по методическому сопровождению ФГБУ "Росдетцентр", сотрудник регионального ресурсного центра проекта "Навигаторы детства" Никита Тарасов, на семинаре педагоги предложили включить в приложение готовые конструкции, методические и дидактические и материалы для работы классного руководителя, в том числе онлайн-календарь мероприятий в сфере воспитания, сервис для общения с родителями и информацию о юридических документах, регулирующих сферу воспитания.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года.