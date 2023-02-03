Внеплановую проверку организовал Росприроднадзор на "Красном Сормове" после инцидента с затонувшим судном

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области
Нижегородский завод "Красное Сормово" подвергнут внеплановой проверке после инцидента с затонувшим судном.
Как сообщили в пресс-службе Управления Росприроднадзора по региону, информация о происшествии поступила от рыбаков. После обследования акватории реки инспекторы ведомства выявили масляную пленку на поверхности воды и установили место затопления судна - рядом с причалом "Красного Сормова".
По итогам исследования отобранных проб воды стало известно, что концентрация нефтепродуктов в водной среде превышена в 58 раз.
Полученные по результатам проведенных обследований данные стали основанием для согласования с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и проведения внеплановой проверки предприятия.
По итогам проверяющие сделают выводы о соблюдении либо несоблюдении предприятием обязательных требований экологического законодательства, также будут установлены причины и последствия произошедшего. В случае выявления нарушений Росприроднадзором будут приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Борский водоканал за экологические нарушения.
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