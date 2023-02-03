Маршрут Т-207 в Нижнем Новгороде будет изменен с 13 февраля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Маршрут автобуса Т-207 "Ефимьево - Нижний Новгород (Щербинки)" будет изменен с 13 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в соответствии с приказом Минтранса Нижегородской области с 13 февраля на маршруте будет введен дополнительный заезд к деревне Хватково при движении в обоих направлениях.

Изменения вводятся в связи с просьбами жильцов нового ЖК "Свой".

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен.

Также напомним, что два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор".