Маршрут Т-207 в Нижнем Новгороде будет изменен с 13 февраля

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Маршрут автобуса Т-207 "Ефимьево - Нижний Новгород (Щербинки)" будет изменен с 13 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, в соответствии с приказом Минтранса Нижегородской области с 13 февраля на маршруте будет введен дополнительный заезд к деревне Хватково при движении в обоих направлениях.
Изменения вводятся в связи с просьбами жильцов нового ЖК "Свой".
Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен.
Также напомним, что два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор".
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