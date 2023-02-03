Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
Первое в России электротакси начало работу в Нижнем Новгороде
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 февраля 2023 12:28  [86] Первую сваю забили на стройплощадке метро в Нижнем Новгороде
09 февраля 2023 12:22  [76] Поликлиника №4 ПОМЦ получила сертификат института качества Росздравнадзора
09 февраля 2023 11:57  [158] Маршрут Т-207 в Нижнем Новгороде будет изменен с 13 февраля
09 февраля 2023 11:45  [103] Города-партнеры Нижнего Новгорода в 2023 году примут участие в нижегородских культурных мероприятиях
09 февраля 2023 11:39  [147] Один день в Дальнеконстантиновском районе: сельское хозяйство, культура и спорт
09 февраля 2023 10:30  [113] Депутаты фракции ЛДПР обсудили вопросы экопросвещения молодежи Нижегородской области
09 февраля 2023 09:45  [151] Свет и воду частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 9 февраля
08 февраля 2023 18:22  [318] Российские военнослужащие и курсанты смогут купить ж/д билеты в кассе без очереди
08 февраля 2023 18:02  [358] Активисты "Единой России" поделились опытом общественно-политической работы с нижегородскими студентами
08 февраля 2023 17:54  [329] Отделение РДДМ открылось в Мининском университете
Общество

Маршрут Т-207 в Нижнем Новгороде будет изменен с 13 февраля

09 февраля 2023 11:57  [158] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Маршрут автобуса Т-207 "Ефимьево - Нижний Новгород (Щербинки)" будет изменен с 13 февраля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в соответствии с приказом Минтранса Нижегородской области с 13 февраля на маршруте будет введен дополнительный заезд к деревне Хватково при движении в обоих направлениях.

Изменения вводятся в связи с просьбами жильцов нового ЖК "Свой".

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса А-63 в Нижнем Новгороде может быть изменен.

Также напомним, что два дополнительных автобуса появятся на маршруте Т-303 "Нижний Новгород - Бор".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph